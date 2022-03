Muri zmaga v primorskem vetru

Branilci domačega nogometnega naslova iz Murske Sobote so v uvodni tekmi sobotnega sporeda 28. kola državnega prvenstva upravičili vlogo favoritov v Sežani in si zasluženo priigrali tri točke. Z njimi so sicer ostali na 4. mestu, toda za Olimpijo, ki se bo jutri doma pomerila z Domžalami, zdaj zaostajajo le za točko (44:45).

V prvem delu, ki ga je krojil tudi znameniti primorski veter, ni bilo golov, Prekmurci so bili aktivnejši, a domača obramba je z vratarjem Janom Koprivcem ohranjala zbranost.

V nadaljevanju pa je nato le odločila kakovost gostujočega moštva, najprej je zadel eden udarnih adutov lanske šampionske zasedbe Luka Bobičanec, vodstvo na 2:0 pa je zvišal naš novi reprezentant Tomi Horvat. Pri tem izidu je ostalo, Mura pa tako lahko mirno pričaka premorg v prvi ligi Telemach, po reprezentančnem zboru v Katarju pa jo čaka doma derbi s Koprom.

1. liga Telemach, 28. kolo

včeraj

Kalcer Radomlje : Bravo 2:1

danes

15.00 CB24 Tabor Sežana : Mura 0:2

17.30 Maribor : Celje

jutri

15.00 Olimpija : Domžale

17.30 Koper : Olimpija