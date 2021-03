Na Cipru bo treba prebiti bunker

Nihče ni vprašljiv

Matjaž Kek si obeta, da bodo Slovenci nadaljevali z zbiranjem točk. FOTO: Jernej Suhadolnik

Sodijo Švedi

Evropske kvalifikacije za SP, 3. krog:

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri po slovenskem času v Nikoziji igrala proti Cipru v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbranciso v uvodu premagali Hrvaško, nato pa izgubili v Rusiji, kot pravi Kek, pa je le kontinuiteta osvajanja točk tista, ki te lahko pripelje do SP. Cilj na Cipru je tako jasen.»Jasno, da se zavedamo, kakšna tekma nas čaka. Kontinuiteta zbiranja točk je tista, ki te pripelje do razmišljanja o velikem tekmovanju. Začetek v skupini je bil obetaven, ampak je vse nepredvidljivo. Poskušali bomo narediti vse, da bi nadaljevali visoko raven igre,« je na novinarski konferenci dan pred tekmo dejal Kek.Ciprčani so dobili le en gol na dveh tekmah, kar kaže na določeno čvrstost ekipe. V slovenski vrsti je čutiti nekaj utrujenosti zaradi potovanj in tekem, nekaj je tudi manjših nevšečnosti, a ni nihče vprašljiv oziroma odpisan za obračun s Ciprom.Slovenija ima s Ciprom na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza. Slovenska vrsta ima po zmagi nad Hrvati in porazu z Rusijo tri točke v skupini H, Ciper pa je pri eni točki, potem ko je najprej igral 0:0 s Slovaško, nato pa izgubil z 0:1 na Hrvaškem.Po gostovanju na Cipru, tekmo bodo sodili Švediin, bo kvalifikacijski premor trajal do septembra, ko Slovence čakajo domača obračuna s Slovaško in Malto ter gostovanje na Hrvaškem.18.00 Azerbajdžan - Srbija20.45 Luksemburg - Portugalska20.45 Belgija - Belorusija20.45 Wales - Češka20.45 Gibraltar - Nizozemska20.45 Črna gora - Norveška20.45 Turčija - Latvija18.00 Ciper - Slovenija20.45 Hrvaška - Malta20.45 Slovaška - Rusija