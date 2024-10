Na derbiju Barcelone in Bayerna bo glavni Slavko Vinčić

Trenutno najbolj cenjeni slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je s strani sodniških delegatov pri Uefi dobil novo potrditev dobrega dela. Zaupali so mu vodenje sredinega derbija med Barcelono in Bayernom, njegova pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović, v sobi za VAR pa Poljaka Tomasz Kwiatkowski in Piotr Lasyk.

Za Vinčića bo to tretja tekma v LP v tej sezoni, sodil je na dvoboju praške Slavie in Lilla v zadnjem kvalifikacijskem krogu, v prejšnjem kolu je delil pravico na dvoboju Arsenal - PSG. V aktualni sezoni je Vinčić sodil že na sedmih tekmah, nazadnje na zanimivem obračunu prve lige med Celjem in Muro, ki so ga državni prvaki dobili s 4:3, Vinčić pa je med drugim pokazal rdeči karton branilcu Celja Davidu Zecu.