Nocoj bosta znana še zadnja četrtfinalista Eura

Selektorju Nemčije Joachimu Löwu manjka le še naslov evropskega porvaka za veliki dvojček. FOTO: Reuters

Po izjemnem ponedeljku, 14 golih, in infarktnih razpletih z napredovanjem Španije po zmagi v podaljšku proti Hrvaški s 5:3 (3:3) ter presenetljivo Švice proti svetovnemu prvaku Franciji po strelih z bele točke z 8:7 (3:3) bosta danes evropskem prvenstvu v nogometu še zadnji tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta v Londonu za mesto med najboljših osem reprezentanc pomerili Anglija in Nemčija, ob 21. uri pa se bosta za zadnje četrtfinalno mesto v Glasgowu pomerili Švedska in Ukrajina.Angleži, prva reprezentanca skupine D, je v skupinskem delu prišla do dveh tesnih zmag proti Hrvaški in Češki, medtem ko je s Škotsko remizirala brez golov. Na drugi strani so Nemci v skupini F v družbi Francije, Portugalske in Madžarske osvojili drugo mesto, potem ko so premagali Portugalce in remizirali z Madžari.Stara tekmeca Anglija in Nemčija sta se med seboj pomerila že 32-krat, obe reprezentanci sta slavili po trinajstkrat.Ukrajina je v skupini C z eno zmago zasedla tretje mesto in se je v osmino finala prebila kot ena izmed štirih srečnih tretjeuvrščenih ekip. Za osmino finala je Ukrajincem zadoščala zmaga nad Makedonci, medtem ko so proti Nizozemcem in Avstrijcem izgubili. Švedska pa je v skupini E presenetljivo osvojila prvo mesto, potem ko je premagala Slovaško in Poljsko ter remizirala s Španijo.Švedska in Ukrajina sta do zdaj odigrali samo štiri medsebojne obračune, nazadnje leta 2012, z dvema zmagama je uspešnejša Ukrajina, za katero bo to prva tekma na izločanje na EP. Švedska, ki nastopa na šestem zaporednem EP, pa je nazadnje v izločilnih bojih igrala leta 2004, ko se je iz skupine prebila v četrtfinale. Takrat na turnirju še ni bilo osmine finala.Drugi četrtfinalni pari so že znani. V petek, 2. julija, se bosta najprej ob 18. uri v St. Peterburgu v četrtfinalu merili Španija in Švica, ki je presenetila svetovne prvake Francoze, tri ure pozneje v Münchnu pa še reprezentanci Italije in Belgije, v soboto pa ob 18. uri v Bakuju četrtfinale najprej čaka Češko in Dansko, ob 21. pa se bosta v Rimu pomerila še zmagovalca obračunov med Anglijo in Nemčijo ter Švedsko in Ukrajino.