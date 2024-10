Konferenčna liga: Vitoria – Celje 1:0 (1. polčas)

Slovenski državni nogometni prvaki začenjajo evropsko jesen, ki bi jim lahko prinesla veliko. Žreb je Celju namenil zahtevna gostovanja, na katerih ne bodo v vlogi favorita, to velja tudi za današnji obračun z Vitorio iz Guimaraesa. Na Portugalce imajo Celjani lepe spomine, lani so jih v evropskih kvalifikacijah presenetili, tokrat bo precej težje.

»Zdaj Vitoria zagotovo ve, kdo je Celje, nismo več le ena od ekip iz Slovenije. Imamo lepe spomine, a to je drugačna ekipa, ki si želi veliko posest žoge. Analizirali smo jih in se pripravili na njihove pomanjkljivosti, vemo, kako napasti prostor, ki ga puščajo. Trenirali smo dobro in verjamem, da smo pripravljeni na tekmo,« pravi celjski strateg Albert Riera.

Pritrjuje mu tudi izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki v špančevem sistemu rotiranja na mestu vratarja v zadnjem obdobju dobiva več priložnosti, predvidoma naj bi bil Rozman med vratnicama tudi danes v Guimaraesu. »Zdaj bodo bolje pripravljeni na nas, a verjamem, da jih lahko še enkrat presenetimo,« meni Rozman. Celjani sicer od torkovega prihoda na Portugalsko ne bivajo v Guimaraesu, temveč v 45 minut oddaljeni Bragi, velikem tekmecu Vitorie, kjer so imeli v pripravah na tekmo več miru.

Celjani so imeli minuli konec tedna veliko težav na razmočenem igrišču v Stožicah, na Portugalskem jih čaka precej boljša igralna podlaga. FOTO: Leon Vidic

»Vzdušje v ekipi je super. Kot igralec skozi kariero delaš za to, da prideš na evropski oder. Tega smo si vsi skupaj zares želeli, vsi komaj čakamo tekmo, smo zelo motivirani. Ne želimo si le sodelovati, temveč želimo v Evropi nekaj pokazati. Če nam uspe ponoviti lanski rezultat, toliko boljše. Imamo odgovornost tudi do naših navijačev, do mesta Celja, Slovenije in lige, ki jo bomo zastopali v Evropi,« pa pred tekmo pravi Tamar Svetlin. V moštvu Celja še vedno nista nared poškodovana Mark Zabukovnik in Žan Karničnik, zaradi rdečega kartona proti Pjuniku bo manjkal tudi Mario Kvesić.