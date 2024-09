(INTERVJU) Albert Riera: Ne delam v vrtcu, želim igralce, ki znajo razmišljati

V nadaljevanju preberite:

Albert Riera in NK Celje pišeta posebno zgodbo. Ni nujno vedno lepa, je pogosto turbulentna, a je uspešna. Nekdanji nogometaš Liverpoola, Udineseja in tudi Zavrča je postavil temelje prejšnje šampionske sezone, nato odšel v Bordeaux, po viharnem obdobju v padlem velikanu pa je zavetje znova našel na štadionu Z'dežele. S Celjem ga zdaj čaka uvertura v konferenčno ligo, jutri (16.30) bodo gostovali pri Vitorii v Guimaraesu, na domačih tleh pa trd boj z Olimpijo in Mariborom za ubranitev naslova državnega prvaka, ki se ga v pogovoru za Delo španski strateg odkrito veseli. Riera vzponom in padcem navkljub verjame, da je celjska zgodba znova v vzponu.

Kaj vas je motiviralo, da ste se odločili za vrnitev v Celje?

Najtežja stvar v nogometu je ostati na vrhu 20 let. Vodilne v klubu sem vprašal, če so se zadovoljili z naslovom prvaka, ali so pripravljeni na še več. Začutil sem lakoto, da se zgodba nadaljuje, da uspemo tudi v Evropi, zato sem privolil, da se vrnem na klop Celja. Želim si ubraniti naslov prvaka, prav tako si želim uspeti v Evropi.

Pogosto slišimo, da ste trener, ki ničesar ne prepušča naključju in se posveča vsaki podrobnosti. Kako to sprejemajo igralci?

Sem zahteven trener, zagotovo, a v tej službi preprosto ne morem biti prijazen. Delam z odraslimi, ne v vrtcu. Želim, da igralci napredujejo, ko sem sam igral, sem imel rad trenerje, ki so mi dali veliko informacij. Nekateri se tega priučijo v dveh tednih, nekateri v štirih, nekateri pa nikoli, a tako žal je. Moj filozofija dela je, da je bolje imeti več podatkov kot premalo.

Poudarjate, da je naslov državnega prvaka glavni cilj sezone. Bo v izenačeni ligi vsaka napaka, kot je bil poraz proti Bravu, še bolj usodna?

Proti Bravu na zahtevnem terenu nismo mogli pokazati vsega, kar znamo, v teh razmerah ne bi rekel, da smo bili boljša ekipa. A takšna igrišča nas bodo čakala tudi v prihodnje in morali bomo poiskati način, da bomo prevladovali tudi na slabem igrišču. Na vsaki tekmi moramo biti gospodarji na igrišču. Kar zadeva konkurenco v ligi: če premagaš dobre tekmece, je zmaga še toliko slajša, kot če zmagaš, ker tekmec ni dovolj dober. Letos bo liga napeta do konca, nihče ne bo imel 10, 12 točk prednosti, kot jo je imelo Celje lani. Sovražim poraze, želim si zmagati na vsaki tekmi, a želim zmagovati, ker smo igrali odlično, ne zato, ker tekmec ni bil dober. Zato bo letošnje prvenstvo zelo zanimivo.