Na Islandiji po 107 letih prepovedi znova stregli pivo na nogometni tekmi

Povod je bila tekma lige narodov med Islandijo in Albanijao (1:1) na nacionalnem štadionu Laugardalsvöllur v Reykjaviku 6. junija. Zgodovinski dan za ljubitelje piva je sprožil številne polemike in debate o povezovanju športa z alkoholom, piše poljska tiskovna agencija PAP.

Štadion Laugardalsvöllur je v lepem spominu tudi ljubiteljev slovenskega nogometa. Sedmega junija 2013 je slovenska nogometna reprezentanca po taktirko Srečka Katanca na šesti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2014 v Reykjaviku premagala Islandijo s 4:2. Takrat se navijači na tekmi niso mogli odžejati s kozarcem piva. Tokrat je bilo drugače, čeprav je sprememba naletela na mešane odzive.

»Nogometna zveza KSI bi se morala odločiti, ali naj bo nogometna tekma nepozaben družinski dogodek ali pijani prepir moških,« je prepričana Bryndis Jonsdottir, aktivistka za preprečevanje zlorab alkohola. Pri Islandski nogometni zvezi so drugačnega mnenja. Direktor marketinga Stefan Gunnarsson je za Visir povedal, da je junij mesec, ko na Islandiji nastopi poletje, po katerem hrepenijo Islandci.

»Da bi združili sonce in nogomet, nam je vedno manjkalo tisto, kar so navijači imeli na voljo po vsej Evropi, torej pivo. Vrata smo odprli izjemoma eno uro prej kot običajno, da so navijači lahko v miru in brez naglice kupili pivo in opazovali, kako se ogrevata obe ekipi. Eksperiment se je izkazal za uspešnega tudi pri prodaji vstopnic,« je dejal.

Slab zgled najmlajšim

Je pa Jonsdottirjeva drugačnega mnenja: »Treba je resno razmisliti, ali naj otroci, ki bodo hodili na tekme, kjer se toči alkohol, gledajo glasne in opite navijače. Kaj je za njih zgled? Tekma je bila v ponedeljek in bila sem tam. Bilo je tiho, morda zato, ker so prisotni naslednji dan šli v službo, in vprašanje je, kako bi se obnašali, če bi bila sobota.«

Pivo je za Islandce posebna pijača in 74 let so bili edini narod v Evropi, ki piva niso mogli legalno kupiti. Islandija je leta 1915 prepovedala prodajo alkohola v vseh oblikah zaradi »hitro progresivne degeneracije celotnega naroda«. Vendar je sedem let pozneje dovolila vino, leta 1933 pa konjak zaradi pritiska Španije, Italije in Francije, ki so za islandske ribe plačevala z alkoholno menjavo. Pivo je ostalo prepovedano do 1. marca 1989, ki je na Islandiji postal neuradni »dan piva«. Njegova prodaja na štadionih in v dvoranah je bila prepovedana do tekme z Albanijo.

Vzdušje še nikoli tako prijetno

Do leta 1915 so ljubitelji nogometa lahko pili pivo le na tekmah treh takrat obstoječih klubov, in sicer Reykjavika, Fram Reykjavika in Vestmannaeyja. Na mednarodnih tekmah ga niso nikoli postregli, ker so islandsko nogometno zvezo KSI ustanovili šele leta 1947, Islandija pa je maja istega leta odigrala prvo uradno mednarodno tekmo z Dansko. Prvo neformalno srečanje je bilo leta 1930 s Ferskimi otoki.

Tekma, odigrana 6. junija, je bila torej prva tekma, na kateri je bilo po 107 letih na islandskem nogometnem štadionu dovoljeno prodajati pivo.

»Na tribunah našega nacionalnega štadiona še nikoli ni bilo tako prijetnega vzdušja, in zdaj, kljub nekaterim polemikam, upamo, da bodo kmalu lahko navijači vseh klubov pili to pijačo, ki je za nas Islandce zelo posebna,« je dejal Gunnarsson.