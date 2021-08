Na Messija bodo navijači PSG še čakali, Pochettino želi zadržati Mbappeja

Francoske podprvake v petek čaka tekma z Brestom, a navijači Paris Saint-Germaina na zelenici spet ne bodo videli Lionela Messija, je poročal ESPN. Od zvezdniških poletnih okrepitev sta zaenkrat debitirala le branilec Achraf Hakimi in vezist Georginio Wijnaldum, ki seveda niti približno ne dosegata zvezdniške ravni Messija, branilca Sergia Ramosa in vratarja Gianluigija Donnarumme. Ramosa je v zadnjih tednih mučila poškodba mečne mišice, medtem ko Messi in Donnarumma po osvojitvi celinskih naslovov in podaljšanih počitnicah še nista dovolj pripravljena oziroma z njima v klubu nočejo tvegati.



Messi se je udeležil predstavitve ekipe pred novo sezono, ko je PSG v minulem kolu ligue 1 gostil Strasbourg in ga premagal s 4:2. Med strelci je bil tudi izžvižgani Kylian Mbappe, o katerem je prav tako tekla beseda na novinarski konferenci pred dvobojem z Brestom. PSG je s stoodstotnim izkupičkom zaenkrat zaradi slabše razilke v golih od Angersa in Clermonta na tretjem mestu, potem ko je na vrhu v minuli sezoni presenetljivo končal Lille. Z zmago bi, vsaj začasno, Parižani spet zasedli prvo mesto.

Mbappe je miren in zadovoljen

»Vse je pozitivno. V ekipi vlada dobro vzdušje, (Messi, op. a.) pa se je zelo dobro in hitro ustalil. Občutek je zelo dober,« je pred zbranimi mediji v četrtek povedal trener Mauricio Pochettino. Nato se je lotil tudi Mbappeja, ki s svojimi potezami na družbenih omrežjih in med treningi v zadnjih tednih trmasto namiguje na to, da si želi oditi: odprtih rok ga že več let čakajo pri madridskem Realu.



»Mbappe je naš igralec in želim si, da bi bil v tej sezoni tukaj. Še eno leto mu je ostalo na pogodbi. Četudi ne podaljša, je še vedno igralec PSG in zelo smo zadovoljni z njim, kolikor pa vem, je tudi on zadovoljen z nami. Zelo je miren in pripravlja se na jutrišnjo tekmo,« je zatrdil argentinski trener.

