Na mestnem derbiju Olimpija znova ni našla poti do zmage

Še naprej traja niz nepremaganosti Brava na mestnih derbih z Olimpijo, odkar jih vodi Aleš Arnol. Tokrat so zmaji silovito začeli in povedli že v 3. minuti, nato pa preveč popustili, kar je v drugem polčasu Bravo kaznoval in si priboril pot do remija z 1:1 in dragocene točke. Jutri še tri tekme 1. SNL, Maribor in Celje bosta igrala v gosteh.

Dvoboj Olimpije in Brava v Stožicah je bil tudi dvoboj po današnjem večeru najvišje uvrščenih ekip na prvenstveni lestvici. Od prvega sodniškega žvižga dalje so nogometaši Olimpije pritisnili, že v 2. minuti je ob strelu z roba kazenskega prostora prišlo do igre z roko in Pedro Lucas je z enajstmetrovke Olimpijo popeljal v vodstvo.

Takole je Pedro Lucas že v 3. minuti popeljal Olimpijo v vodstvo. FOTO: Blaž Samec

Nato so zmaji nadzorovali potek srečanja in imeli v prve pol ure žogo večinoma v svoji posesti, pred polčasom pa je trikrat zapretil tudi Bravo. Namesto juriša je v drugem delu na zelenico pritekla še bolj bleda Olimpija, reševal jih je borbeni Agustin Doffo, ki je prekinil nekaj obetavnih protinapadov Šiškarjev.

Za vztrajnost so bili gostje nagrajeni v 80. minuti, ko je bil izkušeni Matej Poplatnik na robu kazenskega prostora preveč osamljen, nizek strel se je odbil tik pred Matevžem Vidovškom, ki pa bi kljub temu lahko posredoval bolje. Žoga je pristala v mreži, rezultat se do konca ni več spremenil in še en mestni derbi v Ljubljani se je končal brez zmagovalca. Olimpija kljub temu ostaja prva na lestvici in bo na vrhu tudi po koncu 9. kola.