Na Obali za nedeljski uvod brez golov

Nogometaši Kopra in Mure so se na Obali v 9. kolu domačega prvenstva razšli z neodločenim izidom – 0:0.

Igralci koprskega stratega Oliverja Bogatinova so več kot en polčas igrali z igralcem manj, a vseeno prišli do točke v obračunu z Muro. Primorci so bili bolj ali manj enakovredni gostom v vseh elementih, imeli pa tudi najlepšo priložnost na tekmi, na kateri sta ekipi prvi strel v okvir vrat poslali šele po dobri uri.

Moštvi si v prve pol ure nista priigrali posebej nevarne akcije, v 39. minuti pa je domača ekipa doživela velik udarec, saj si je zaradi udarca s komolcem v obraz Kaija Cipota drugi rumeni karton prislužil Ahmed Franck Sidibe.

Številčne prednosti Prekmurcem pod vodstvom Oskarja Drobneta ni uspelo unovčiti v prvem polčasu, so pa tudi Primorci še vedno kazali nekaj napadalnih ambicij. Strela v okvir vrat pa dejansko po uri igre gledalci še niso videli, v 63. pa ga je le sprožil Sandi Nuhanović z desne strani, vratar Metod Jurhar pa je žogo odbil.

Mura je nato vse bolj prevzemala pobudo, toda Koper je imel v 75. minuti najlepšo priložnost na obračunu, ko je bil Matondo sam pred Raduho, toda Murin vratar je obranil njegova zaporedna strela.

Nedeljski spored 9. kola

15.00 Koper: Mura 0:0

17.30 Nafta: Maribor

20.15 Domžale: Celje