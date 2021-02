Na obzorju Uefina liga prvakov s 36 klubi in 10 tekmami v skupini

Več mest za najmočnejša prvenstva

naj bi se intenzivno ukvarjala z iskanjem, ki bi zadovoljil tako interese najbogatejših klubov, ki želijo iztržiti od tekmovanja več denarja, kot klubov iz tako imenovanih srednjih in manjših držav, ki želijo ohraniti možnosti za vstop med elito skozi kvalifikacije.To trdijo novinarji britanskega časnika Daily Mail , ki so lansirali v javnost informacijo, da bo Uefa dorekla podrobnosti strateškega načrta še v tem mesecu. Po informacijah Angležev naj bi nova liga prvakov premogla več klubov – namesto sedanjih 32 bi jo, pri čemer bi pridobili položaje klubi iz najmočnejših prvenstev. To bi pomenilo deset kol namesto sedaj »zajamčenih« šest kol oziroma štiri dodatno zajamčene tekme na sezono.Dva položaja med 36-člansko elito bi dobila kluba upoštevaje njune pretekle uspehe – kluba, ki se ne bi uvrstila v ligo prvakov po redni poti –, en položaj bi pripadel, ki bi imela torej po novem najmanj štiri predstavnike tako kotin. Zadnji dodatni položaj bi pripadel zmagovalcu evropske lige.To bi bil kar ustrezen odgovor na pobudo o ustanovitvi, ki so jo pred časom zavrnili tako rekoč vsi deležniki, tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in prvi mož združenja klubov (ECA) Andrea Agnelli . Kakorkoli, sprememba formata, o kateri špekulira Daily Mail, bi le težko zaživela pred letom 2024, do katerega je že sprejet dogovor o klubskih tekmovanjih na način, kakršnega poznamo danes.