Po Čeferinu in komisiji nad superligo tudi Agnelli

Sanje moramo omogočiti tudi najmanjšim klubom

Zamisel o nogometni superligi je dokončno pokopana, potem ko jo je označil kot neprimerno tudi prvi mož združenja najbogatejših klubov (Eca), sicer predsednik torinskega Juventusa.Nedavno je to javno storil predsednik Uefe Aleksander Čeferin , na njegovo pobudo je poslala v javnost pismo tudi Fifa, podpisali pa so ga tudi predsedniki vseh celinskih krovnih zvez. Pozneje je podprla namero Evropske nogometne zveze tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in zatrdila, da bi bilo zaprto tekmovanje v nasprotju z evropskim pogledom na šport.Agnelli je zatrdil, da liga prvakov nikdar ne bi smela postati tekmovanje, v katerega se ne bi mogli prebiti najšibkejši klubi v Evropi. »Tekmovanja na stari celini ne bi smela biti zaprta. Mi kot upravljalci industrije moramo omogočiti sanje tudi najmanjšim klubom, saj je prav to ena od gonilnih sil evropske nogometne industrije,« je prepričan Agnelli.Predsednik Juventusa kljub vsemu pričakuje reformo sedanje ureditve Uefine lige prvakov. »Upoštevati moramo želje in pričakovanja naših najmlajših spremljevalcev. Te zanimajo mednarodne tekme, torej več mednarodnih tekem, obenem pa moramo spoštovati tudi tradicijo nacionalnih prvenstev po Evropi,« je dodal Agnelli, ki pričakuje, da bo o kakršnihkoli morebitnih spremembah odločala tudi skupščina združenja klubov (Eca).