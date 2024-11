Na San Siru Napoli ušel porazu, a na vrhu lestvice je gneča, kot je še ni bilo

Inter in Napoli sta se v 12. kolu italijanskega nogometnega prvenstva razšla z 1:1, s čimer je klub iz Neaplja zadržal vodstvo na lestvici. Toda za hrbet mu s točko zaostanka dihajo kar štirje tekmeci, peti zaostaja le dve.

Na San Siru je prvi gol zabil Napoli, Škot Scott McTominay je bil v 23. minuti najspretnejši pred vrati Yanna Sommerja. V 43. minuti je Hakan Calhanoglu s strelom pod prečko izenačil, v drugem polčasu pa je kapetan Turčije zastreljal enajstmetrovko. Zadel je vratnico.

Po tekmi je besnel nekdanji trener Interja in zdaj Napolija Antonio Conte. Ujezila ga je sodnikova odločitev o kazenskem strelu in neodzivnost VAR.

»Kako mislite, da VAR ni mogel posredovati? To me jezi. VAR bi moral popravljati napake ali ovrednotiti položaje, ki so ušli sodniku. Uporaba na ta način pušča dvome. Če pride do napake, kot v primeru dosojene enajstmetrovke, mora posredovati VAR in potrditi odločitev (napačno) glavnega sodnika. To mora veljati za vse, ne le takrat, ko se zgodi proti nam,« se je po tekmi razjezil Conte.