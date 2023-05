Nogometni večer na San Siru za sladokusce in ljubitelje tradicije

Italijanska prestolnica mode bo po skoraj natanko dvajsetih letih vnovič doživela nogometni večer vseh večerov. V polfinalu lige prvakov se bosta na San Siru pomerila mestna tekmeca Milan in Inter, nagrada pa je jasna - vozovnica za finale v Istanbulu.

Derbi pred dvajsetimi leti je prišel sredi zlate dobe italijanskega calcia. Milan, Juventus in Inter so se serijsko uvrščali v polfinale najprestižnejšega klubskega tekmovanja, v sezoni 2003 je po dveh remijih napredoval Milan in za predzadnjo evropsko lovoriko v klubskih vitrinah v finalu premagal še Juve. Milan je med elito zadnjič slavil v sezoni 2007, ko je zlata generacija z Inzaghijem, Maldinijem, Nesto, Costacurto že mahala v slovo.

Zadnje sezone so prinesle svež veter in italijanski nogomet se spet vzpenja proti nogometnemu vrhu.