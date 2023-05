Messi naj bi sledil Ronaldu v Savdsko Arabijo

Prvi zvezdnik svetovnega nogometa Argentinec Lionel Messi bo že prihodnjo sezono dres pariškega PSG zamenjal za enega od savdskih klubov, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta se sklicuje na »savdski vir blizu pogajanj« in piše, da je pogodba med 35-letnikom in savdskim klubom že sklenjena.

Zvezdnik PSG bo naslednjo sezono igral v Savdski Arabiji, je danes za AFP povedal savdski vir, ki je seznanjen s pogajanji, in pogodbo označil za »ogromno«. Odhod argentinskega nogometaša v bogato zalivsko kraljestvo je »dokončan posel, igral bo v Savdski Arabiji«, je povedal ta vir, ki je želel ostati neimenovan.

»Pogodba je izjemna. Ogromna je. Dokončujemo še nekaj podrobnosti,« je dodal, ne da bi pri tem razkril ime kluba, za katerega bo po njegovem Messi igral naslednjo sezono.

Pri PSG so se na vprašanje AFP omejili le na opozorilo, da Messijeva pogodba s francoskim prvakom velja do 30. junija. Po navedbah tega drugega vira bo Argentinec izpolnil pogodbo, kot je bilo načrtovano, zato ni pričakovati nobenih uradnih sporočil pariškega kluba.

Messi sicer že ima donosno pogodbo s savdskim turističnim uradom za promocijo na svojih družbenih omrežjih.

V Savdski Arabiji za klub Al-Nasr že igra 38-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, v medijih pa so že večkrat pisali o domnevno izjemni ponudbi konkurenčnega kluba Al-Hilal, ki je ocenjena na 400 milijonov evrov na leto. S tem bi skušali Savdijci poustvariti rivalstvo med Messijem in Ronaldom, ko sta nogometaša igrala v španski ligi.

»Pogajanja niso trajala tako dolgo kot z Ronaldom,« je za AFP še povedal savdski vir in dodal, da je tako kot pri slednjem finančni paket prišel iz savdskega državnega premoženjskega sklada (PIF).

Ob Messiju naj bi se po pisanju Forbesa k Al-Hilalu preselil tudi veliki Messijev prijatelj, 34-letni Španec Sergio Busquets. Tudi njemu namreč 30. junija poteče pogodba, ki jo ima s katalonskim velikanom Barcelono. Pri El Chiringuitu so dodali, da se k Al-Hilalu iz Barcelone seli še en katalonski veteran, 34-letni Jordi Alba.

Poleti leta 2017 sta se predsednik Paris St. Germaina Nasser Al-Khelaifi in Neymar še veselila skupne poti v Parizu, poleti naj bi se njune poti tudi razšle. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Argentinec pa ne bo edini zvezdnik najvišjega razreda z oznako bivši, vse kaže, da se zaključuje tudi šestletno pariško poglavje brazilskega virtuoza Neymarja ml. Uradne potrditve o tem, da so že stekla pogajanja, na kakšen način bi se klub in igralec razšla, še ni, toda vseh uhajajočih informacij v zvezi s pogajanji, ni mogoče ustaviti. Pogajanja so zapletena, saj ima Neymar klavzulo, ki jo lahko aktivira, če bo pred letom 2027 zapustil klub in mu omogoča, da on narekuje zahteve odhoda.

Prvi mož kluba šejk Nasser Al-Khelaifi je prižgal zeleno luč za obnovo moštva (eden od kandidatov za trenerja je Jose Mourinho), zaradi česar ima Neymar boljše pogajalsko izhodišče. Ključna je njegova plača, ki znaša 50 milijonov evrov na leto. Zaradi predčasnega Neymarjevega odhoda je Al-Khelaifi pripravljen močno spustiti igralčevo odškodnino.

Neymar navkljub vsem zdravstvenim težavam in drugim zunaj igrišč ne bo imel težav z izbiro novega kluba, saj ima vselej veliko ponudb angleških klubov. Neymarja zadnje sezone nenehoma ovirajo poškodbe, zato tudi PSG ni več tako ogret za njegove usluge. Kljub vsemu je statistika 31-letnega Brazilca iz Sao Paola v dresu PSG odlična: v 173 tekmah je dosegel 118 golov in 77 asistenc.