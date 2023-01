Na seznamu košaric Zinedina Zidana zdaj še ameriška

Potem ko je postalo jasno, da bo njegov dolgoletni reprezentančni in klubski kolega Didier Deschamps še naprej vodil francosko izbrano vrsto, pogodbo je Deschamps podaljšal do leta 2026, so brezposelnega Zinedina Zidana spet začeli povezovati z delovanjem v tujini. Z njegovim agentom Alainom Migliacciom naj bi govorila ameriška nogometna zveza, ki jo ravno leta 2026 čaka domače svetovno prvenstvo, toda Američani so prejeli negativen odgovor. Petdesetletni Zidane tako še naprej pridno zavrača ponudbe, ki jih po koncu njegove druge etape na klopi madridskega Reala ni malo, od julija 2021, ko je končal sodelovanje z Madridčani, so ga povezovali tudi z Manchester Unitedom, Paris Saint-Germainom in drugimi evropskimi velikani, medtem ko naj bi bila največja Zidanova želja vodenje članske francoske izbrane vrste. Za njegove usluge naj bi se zanimali tudi pri brazilski in portugalski nogometni zvezi.

Ameriško reprezentanco je na lanskem mundialu v Katarju sicer vodil Gregg Berhalter, ki se mu je pogodba z 31. decembrom iztekla. ZDA bo na prijateljskih tekmah s Srbijo v Los Angelesu 25. januarja in kolumbijo v Carsonu (28. t. m.) vodil pomočnik Anthony Hudson, medtem ko na zvezi poteka analiza nastopov reprezentance v Katarju, kjer so se Američani poslovili v osmini finala po porazu z Nizozemsko (1:3).

Zveza preiskuje tudi dogodke iz leta 1991, ko naj bi Berhalter brcnil svojo ženo Rosalind, s katero je sicer še vedno v zakonski zvezi. Da je do nasilnega dogodka res prišlo, je v torek v izjavi za javnost potrdil tudi Berhalter. Ni še izključeno, da bi 49-letni nekdanji članski reprezentant nadaljeval z delom na klopi reprezentance, medtem ko se je okoli dogodkov iz leta 1991 razvnel velik škandal, saj je zvezo na selektorjevo nasilno vedenje opozorila Danielle Reyna, žena legendarnega Claudia Reyne in mama trenutnega reprezentanta Giovannija Reyne, ki je bila v srednji šoli sostanovalka Berhalterjeve žene Rosalind. Po pogovoru s športnim direktorjem zveze Earniejem Stewartom se je začela neodvisna preiskava dogodkov, Berhalter je bil sicer po mundialu v Katarju na udaru kritik, češ da je 20-letnemu Reyni, sicer članu dortmundske Borussie, namenil odločno premajhno minutažo.