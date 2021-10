Na Štajerskem drugi poraz Ljubljančanov v tej sezoni

S tekmo med Celjem in Bravom so najboljši nogometaši pri nas končali 13. kolo 1. SNL. Celjani so najboljšo obrambno ekipo lige, ki je do te tekme prejela vsega pet golov, pričakali brez kaznovanega Žana Benedičiča in bolnega Matica Vrbanca, kljub temu pa so v končnici tekme po vstopu Žana Medveda in Adama Jakobsena ljubljanski zasedbi zadali sploh prvi poraz v gosteh.

Grofje so tako slavili po nizu štirih tekem brez zmage, Bravo, ki je pogrešal Andraža Kirma, pa je izgubil prvič po štirih tekmah. Kljub porazu je Bravo ostal drugi na lestvici s 23 točkami (toliko kot Olimpija za njim), vodi pa Koper s 27. Celjani, pri katerih je Simon Sešlar po dveh neodločenih izidih vpisal svojo prvo zmago, ostajajo sedmi.

Ljubljanska kluba izenačena po točkah

Ključni trenutek tekme se je zgodil v 81. minuti ko so napadalno odločnejši Celjani zabili edini gol na tekmi. Po kotu z desne strani je z glavo najprej streljal Žan Medved, vratar Renato Josipović je žogo odbil, toda le na glavo Žana Zaletela, ki je zabil gol za 1:0. Zaletel je malce pozneje spet poskusil, izkazal pa se je Josipović (ta je prej klonil prvič po 452 minutah).

Prva SNL, 13. kolo :

Bravo : Celje 1:0 (Zaletel 81.)

Olimpija : Tabor 1:0 (Futacs 53.)

Domžale : Koper 2:3 (Pišek 12., Georgijević 54.; Barišić 25., 30., Osuji 82.)

Maribor : Radonlje 1:0 (Alvir 45.)

Mura : Aluminij 3:2 (NKama avt. 3., Gorenc 74., Ouro 83.; Đerlek 28., Kidrič 59.)