Na svoj večer v Barceloni je »rešitelj Oblak« čakal dolgih 10 let

Po zadnjem dejanju španskega prvenstva v tem koledarskem letu dvomov ni več, Atletico Madrid je zelo resen kandidat za naslov prvaka. Diego Simeone se je do sobotnega večera kar 18-krat z gostovanj pri Barceloni vrnil brez zmage, za prvo slavje pod Montjuicom sta bila najbolj zaslužna Jan Oblak, ki se je v vratih prelevil v hobotnico, in džoker s klopi Aleksander Sørloth, ki je Atletico v 96. minuti izstrelil na vrh prvenstvene lestvice. Zmaga na tekmi, kjer je imel nasprotnik škarje in platno v svojih rokah, je potrditev šampionskega karakterja ekipe.

V sezono 2024/25 so Atleti vstopili previdno optimistično, poletje na nogometni tržnici se je odvilo po njihovih željah. Največ prahu je dvignil prihod Juliana Alvareza iz Manchester Cityja za 75 milijonov evrov, potihem in tudi nepričakovano uspešno pa so Madridčani okrepili klop, ki je danes njihov glavni adut. Javi Galan je bil odpisan, danes je junak publike na Metropolitanu, podobno velja za Giuliana Simeoneja, dogovor z Sørlothom za prihod iz Villareala pa sodi v kategorijo najboljših potez vodstva colchonerosov doslej.

»Nisem še zmagal v Barceloni, odkar sem prišel k Atleticu, končno mi je uspelo. Tekmo smo začeli slabo, prestrašeno, čeprav smo v odlični formi, to težko razumem. A smo se pobrali in osvojili pomembne tri točke. Prvenstvo bo še dolgo, nikakor še ni odločeno,« je ostal umirjen Oblak, s šestimi obrambami najboljši posameznik rdeče-belih iz Madrida, ki je v državnem prvenstvu doslej prejel le 12 zadetkov.