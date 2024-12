Vroči Atletico z Janom Oblakom v Barceloni lovi prvo mesto

Zadnje letošnje tekme bodo odigrali v Španiji, kjer bo nocoj ob 21.00 veliki derbi med vodilnima na lestvici. Barcelona (18 tekem) in Atletico Madrid (17) sta izenačena z 38 točkami, Katalonci pa imajo boljšo razliko v golih.

Toda Atleti prihajajo v veliko boljši formi. Moštvo Diega Simeoneja, v katerem ima ključno vlogo slovenski vratar Jan Oblak je nanizal neverjetnih 11 zmag v vseh tekmovanjih. Barcelona je po silovitem uvodu v sezono močno popustila, na zadnjih šestih tekmah v la ligi je zgolj enkrat zmagala in kar trikrat izgubila. Nazadnje je v njenem začasnem domu, olimpijskem štadionu, zmago z 1:0 slavil Leganes, za nameček je trener Hansi Flick ostal brez poškodovanega Lamina Yamala. Veliko bolje gre blaugrani v ligi prvakov, kjer zaostaja samo za Liverpoolom.

Robert Lewandowski je na 17 tekmah dosegel 16 golov. FOTO: Josep Lago/AFP

Kdor bo danes zmagal, bo novo leto dočakal na prvem mestu. Lahko pa oba preskoči Real Madrid, ki ima 17 tekem in le točko manj, v nedeljo pa bo gostil Sevillo (16.15).

Za Atletico ne govori zgodovina. Nazadnje je zmagal pri Barceloni leta 2006 in proti njej izgubil zadnjih pet tekem, zadnji zadetek pa v ligi proti njej dosegel februarja 2022. Urok naj bi premagala napadalca Antoine Griezmann in Julian Alvarez. Barça stavi na dvojec Raphinha-Lewandowski. Robert Lewandowski je prvi strelec lige s 16 goli, Raphinha drugi z 11. Griezmann je proti Barceloni igral 15-krat in se še ni vpisal med strelce.