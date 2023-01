Na zelenicah večji mojster kot v politiki, za hip zasenčil tudi Ronaldinha

V nadaljevanju preberite:

Na prelomu tisočletja je mehiške nogometne navdušence navduševal čokati napadalec Cuauhtemoc Blanco. Nogometaš s številko 10 na hrbtu je širši javnosti postal znan z domiselnim preigravanjem in nekaterimi proslavljanji, seveda pa tudi z uspehi v dresu mehiške reprezentance, ki je bila »strup« celo za Brazilijo z Ronaldinhom na čelu. Blanco že nekaj let pluje v nemirnih vodah mehiške politike, po izteku mandata leta 2024 pa pravi, da bi v politiki rade volje ostal, sicer pa se namerava preizkusiti kot nogometni trener. Največji želji sta klub njegovega življenja, Club America, in seveda klop mehiške izbrane vrste, ki jo še tretjič v zgodovini leta 2026 čaka domači mundial.