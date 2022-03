Najbolj neugledna reprezentančna tekma v zgodovini

Po izgonu iz mednarodnih tekmovanj zaradi vojne agresije v Ukrajini se pri Nogometni zvezi Rusije trudijo najti rešitev za reprezentančni nogomet. Rešujejo se po načelu, kakor veš in znaš.

Selektor Valerij Karpin je posegel po formuli, po kateri so se na krajših skupnih pripravah zbrali članski reprezentanti in najboljši mladi igralci iz najmočnejših klubov. Nato sta se selekciji pomerili med seboj. Člani so bili boljši z golom Konstantina Tjukavina. A tekma ni navdušila vseh. Spletni portal championat.com jo je označil za najbrž najbolj neugledno v zgodovini ruske reprezentance.

»Brez televizijskega prenosa in občinstva, vstopnice se niso prodajale, na tribunah je sedelo 73 ljudi, od tega 40 novinarjev, nekaj nogometašev in otrok, igralcev Spartaka in CSKA, otrok iz sirotišnice s cerebralno paralizo,« je zapisal spletni portal, kritičen pa je bil tudi nekdanji zvezdnik Andrej Aršavin.

»Odprta tekma bi imela več smisla, takšne, kot je bila, pa ne jemljem kot normalno. Ne vidim nikakršnega smisla,« je bil odkrit nekdanji član londonskega Arsenala.

Rusija bi se morala v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju pomeriti s Poljsko, a jo je Svetovna nogometna zveza, kot Evropska, izločila iz tekmovanj.