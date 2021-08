Najbolj razsipnim nogometnim klubom se obeta luksuzni davek

Jack Grealish je za 118 milijonov evrov okrepil Manchester City. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Trenutne omejitve niso obrodile sadov

Kljub pandemiji novega koronavirusa je tudi letošnje poletje pokazalo, da za največje nogometne klube v Evropi ni finančnih meja. Tega se zavedajo tudi pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) in pripravljajo spremembe zdajšnjih pravil. Okvire bodo postavili že čez nekaj tednov.Vse je kazalo, da bo pandemija vsaj začasno umirila zneske pri prestopih nogometašev v Evropi. A predvsem v Angliji, kjer prednjači Manchester City, ali pa pri francoskem PSG ni videti, da bi svetovna kriza vplivala na nogomet. Posebej s svojimi arabskimi lastniki trenutno izstopa PSG s prihodomiz Barcelone, a lastniki kluba naj bi se že dogovarjali tudi za prihod. Manchester City je s 118 milijoni evrov plačal prihod, Chelsea nato 115, da se je ekipi pridružilVse kaže, da Uefa zdaj resno pripravlja drugačno prestopno politiko. Kot poroča časnik Times, namerava krovna nogometna organizacija ukiniti zdajšnje omejitve, ki niso prinesle želenih sprememb. Nov predlog je omejitev proračuna za plače nogometašev, da bodo imeli veliki klubi vendarle nekaj manevrskega prostora, pa Uefa načrtuje tako imenovani luksuzni davek oziroma kazen za prekoračitev dovoljenih okvirjev.Zdaj je glavna omejitev vezana na letne proračune klubov, ki jim Uefa znotraj finančnega fair playa ne dovoljuje, da bi v zadnjih treh sezonah pridelali več kot 30 milijonov evrov izgube. Z aktualno zgodbo iz Katalonije pa je jasno tudi, da so klubu že zdavnaj naši način za prirejanje pravil.Kot še poroča Times, novi predlog predvideva, da bi lahko klubi porabili za plače nogometašev 70 odstotkov pridobljenih sredstev. Kdor bi to mejo presegel, bo plačal luksuzni davek, ki ga bo Uefa nato razdelila drugim klubom. Kršiteljem, ki še naprej presegali znesek, pa grozi izključitev z evropskih tekmovanj. O novem predlogu bo Uefa razpravljala prihodnji mesec na zasedanju o prihodnosti nogometa v Švici.