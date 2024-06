Najboljši igralec finala Dani Carvajal: Preživeli smo prvi polčas!

Nogometaši Reala Madrida so v londonskem finalu lige prvakov znova potrdili, da jim je najmočnejše klubsko tekmovanje na svetu pisano na kožo. Tudi ko niso v najboljši dnevni formi, zmagujejo. Dortmundska Borussia je bila enakovreden tekmec, tudi naiven, a se lahko z večjim denarnim izkupičkom. Z Realovo zmago ji bo kapnilo tri milijone evrov več v blagajno, zaradi pogodbe ob prodaji Juda Bellinghama, po kateri evropski naslov prinaša še bonus v višini 23 milijonov evrov. Zmagovalci so v finalu zaslužili 20 milijonov evrov.

Realovo petnajsto zmagoslavje v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so bučno slavili tudi navijači v Madridu. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Spektakularni večer na Wembleyju je imel več madridskih junakov, najboljši igralec finala je bil Dani Carvajal, Toni Kroos je zadnjo tekmo v karieri začinil z asistenco, trener Carlo Ancelotti je še tretjič postal evropski prvak z Realom, po dvakrat je bil z Milanom v vlogi trenerja in igralca.

Carvajal, Luka Modrić in Nacho so v Realovem dresu osvojili že šesti naslov evropskega prvaka in se na klubski lestvici izenačili z dosedanjim rekordrjem Franciscom Gentom.

Carlo Ancelotti je nespronik kralji lige provakov, že sedmič je osvojil evropski naslov, dvakrat tudi kot igralec Milana. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Kaj so povedali glavni akterji zadnjega dejanja klubske sezone.

Dani Carvajal, nogometaš Reala: »Čutim le srečo. Vedeli smo, da bo tekma težka in v prvem polčasu so bili tekmeci premočni, a smo ostali preživeli. Vedeli pa smo, da bo prišel tudi naš trenutek in prišel je. Zdaj imamo 15. naslov.«

Carlo Ancelotti, trener Reala: »Tekma je bila zelo zahtevna, še posebej v prvem polčasu. V drugem smo dvignili ritem, bili smo bolj osredotočeni in na koncu smo bili veliko boljši ter zasluženo zmagali.«

Jude Bellingham, nogometaš Reala: »Sanjal sem to tekmo. V življenju je veliko ljudi, ki ti rečejo, česa vse ne zmoreš. Mnogo lažje mi je bilo, ko sem na stadionu videl mamo in očeta. Tukaj je tudi moj mlajši brat in želim si biti njegov vzornik. Tekme ne znam opisati. Enostavno najboljši večer mojega življenja.«

Toni Kroos (desno) se od igralske kariere poslavlja na vrhunc, njegov starejši kolega in dolgoletni nepogrešljivi partner v Realovi zvezni vrsti Luka Modrić še ni rekel zadnje. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Edin Terzić, trener Borussie Dortmund: »Na tekmi takšne ravni ne sme grešiti iz tako izrazitih položajev za gol. Mi smo ga prejeli po prekinitvi, naredili smo napake pri postavitvi obrambe. Zslužli smo si boljši izid, ampak tekmec ima tisti 'ubijalski instikt'. Gol je dosegel skoraj najmanjši nogometaš na travniku (172 cm je visok Carcajal, op. p.). Boljšega, kot je Real, v tem tekmovanju ni. Real ve, kako osvajati lovorike v Evropi in to se je videlo v drugem polčasu. Bolj sem bil razočaran pred 11 leti, saj sem zadeve jemal bolj čustveno, zdaj vem, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči.«

Borussiin trener Edin Terzić je dboropripravil moštvo, a zmanjkalo je tudi sreče. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Mats Hummels, nogometaš Borussie: »Dovolili smo si preveč napak na tekmi takšne ravni. Real je imel nekaj sreče, ampak imeli smo jo tudi mi skozi sezono. Potem je udaril, do veljave sta prišla kakovst in psretnost. Ponosem sem na moštvo, pokazalo je pogumno in srčno igro.«

Gregor Kobel, vratar Borussie Dortmund: »Razočarani smo, po takšni tekmi, po priložnostih, ki smo jih imeli. To je izjemno razočaranje. A na koncu so Madridčani pokazali svoj vrednost. Ponosen sem na moštvo, pripravili smo odlično sezono v ligi prvakov, dokazali smo, da lahko igramo na najvišji ravni.«