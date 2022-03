Najmanj 100 evrov za sedež na gradbišču

V nadaljevanju preberite:

Španija je ena najbolj oddaljenih evropskih držav od Ukrajine, a vendar tudi na Pirenejskem polotoku večji del medijskih objav namenjajo vojni v Ukrajini. Ljudi skrbi, kako dolgo bo še trajalo prelivanje krvi, toda vsaj nogometni navdušenci bodo danes imeli v mislih tudi Realovo tekmo v ligi prvakov proti PSG.

Madridski klub ima z Ukrajino in Kijevom več povezav. V zadnjih sezonah je igral proti Šahtarju iz Donjecka, rezervni vratar je mladi Ukrajinec Andrej Lunin, ki je pretresen in so ga soigralci, trenerji in vodstvo kluba vzeli še bolj pod svoje okrilje, Real ima lepe spomine tudi na Kijev, saj je prav tam osvojil svojo zadnjo ligo prvakov pred štirimi leti.

Toda okoli štadiona Santiago Bernabeu je vse v znamenju nogometa in gradbenih del. Prek dveh let traja obnova legendarnega nogometnega objekta, ki naj bi v polnem sijaju zasvetil konec koledarskega leta. In zasijal bo v dobesednem pomenu, saj bo zunanjost digitalizirana in bo spreminjala barve, možno bo celo spremljati videe, kar bo drugače kot pri prejšnji podobi, ko se je Santiago Bernabeu dvigoval proti nebu kot kamnita palača.