Največji angleški derbi, spopadla pa se bosta Nizozemca

Nedelja prinaša eno največjih nogometnih tekem v Evropi – otoški derbi med Liverpoolom in Manchester Unitedom v premier league. To je prava angleška klasika, ki jo bosta v novi sezoni vodila nizozemska trenerja. Erik Ten Hag je namreč kljub negodovanju navijačev »preživel« na klopi rdečih vragov, Liverpool pa je po odhodu Jürgna Kloppa našel novega šefa stroke prav na Nizozemskem, to je namreč postal Arne Slot, nazadnje trener Feyenoorda.

Na Nizozemskem veliko uspešnejši Ten Hag

V prvih dveh kolih nove sezone je bil uspešnejši Slot, saj so rdeči dobili obe tekmi in kotirajo pri šestih točkah, Ten Hag je izgubil in zmagal po eno tekmo. V nedeljo se obeta »prva« zahtevnejša tekma za oba kluba. Na Nizozemskem je bil veliko uspešnejši Ten Hag, saj je lahko Slot osvojil naslov prvaka šele po tem, ko je Ten Hag iz Ajaxa, kjer je bil zares uspešen, odšel v Manchester. Kako bo tokrat?

»Ko prideš v Liverpool, se hitro zaveš pomembnosti derbija z Unitedom. Podobno je na Nizozemskem z rivalstvom med Ajaxom in Feyenoordom, tako da mi to ni tuje,« je zatrdil Slot. »Liverpool premore zrelo ekipo in igralce, ki že dolgo igrajo skupaj, mi šele gradimo moštvo,« pa je prepričan Ten Hag.

Liverpoolov trener Arne Slot in nogometaš Alexis Mac Allister. FOTO: David Klein/Reuters

Glavni okrepitvi Liverpoola pred novo sezono sta vratar Giorgi Mamardašvili (Valencia, 30 mio €) in napadalec Federico Chiesa (Juventus, 12 mio €). Manchester United? Prišli so štoperja Leny Yoro (Lille, 62 mio €), Matthijs de Ligt (Bayern, 45 mio €), vezist Manuel Ugarte (PSG, 50 mio €), napadalec Joshua Zirkzee (Bologna, 43 mio €) in desni bek Noussair Mazraoui (Bayern, 15 mio €).