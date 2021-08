Naključni pregledi dokazil PCT v premier league

Vodstvo lige bo od navijačev z veljavnimi vstopnicami zahtevalo potrdilo o cepljenju ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur. Želijo si, da bi bilo »čim manj motenj«, varnost pa »maksimalna«. Navijači bodo morali slediti tudi novim pravilom obnašanja, ki vključujejo nošenje mask v zaprtih prostorih, izogibanje tesnemu stiku z neznanci in omejitev gibanja, ki bo potekalo le v točno določeni smeri. Prvo tekmo bosta v petek odigrala povratnik v prvoligaško druščino Brentford in njihov londonski tekmec Arsenal.



»Čeprav se država spet odpira, je vlada jasno povedala, da pandemije še zdaleč ni konec. Možno je, da se bodo varnostni ukrepi na tekmah spremenili v zelo kratkem času,« so sporočili v izjavi za javnost. Omejitve obiska na britanskih štadionih zaenkrat ni pričakovati.



Britanski premier Boris Johnson je 19. julija sprostil ukrepe, okužbe z novim koronavirusom pa so v prejšnjem tednu poskočile za pet odstotkov. V ponedeljek je bilo potrjenih 25.161 novih primerov okužb. Omenjala se je možnost, da bodo ukrepi oktobra spet poostreni, vsaj kar se tiče dogodkov z več kot 20.000 obiskovalci. Takrat naj bi organizatorji zahtevali dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: