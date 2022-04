Napadalec Rome učinkovit kot slovenski as v letu 1929

Kako hitro prihaja do sprememb v nogometu, potrjuje primer Italije. Ponosna nogometna nacija, ki je lani opevala nogometno reprezentanco po zmagoslavju na euru 2020, bo letos še drugič zapovrstjo ostala brez nastopa na mundialu. Toda podobno gre tudi klubom s »škornja«: njihovo čast v Evropi rešuje Roma v konferenčni ligi, Uefinem tekmovanju tretje kakovostne ravni.

Inter in Juventus sta vzela evropsko slovo že v 1/16 finala lige prvakov – zanju sta bila usodna Liverpool in Villarreal –, tudi v evropski ligi ni bilo veliko bolje. Lazio in Napoli sta obstala na prvem izločilnem situ, Atalanto je v četrtfinalu zanesljivo ustavil Leipzig. Med vsemi italijanskimi klubi tako živi le še Roma v konferenčni ligi – v njej je v tej sezoni debitirala tudi Mura –, potem ko se je v spektakularni povratni tekmi četrtfinala znesla nad norveškim klubom Bodø/Glimt. Polfinalna para tega tekmovanja sta Leicester – Roma in Feyenoord – Marseille, finale bo 25. maja v Tirani.

Izstopala trikratni strelec Nicolo Zaniolo in napadalec Tammy Abraham

Rimljani so v četrtem poskusu – z Norvežani so igrali tudi v isti skupini – šele prvič v tej sezoni premagali Bodø/Glimt (4:0), in sicer z najboljšo igro zadnjih tednov. Približno 62.000 navijačev je bilo navdušenih, evforijo je hitro unovčil tudi trener Jose Mourinho.

24 golov je v majici Rome zabil Tammy Abraham, zadnji jih je zbral toliko v krstni sezoni Rodolfo Volk leta 1929

»Všeč mi je bilo vse – tekma, preigravanja, visok pritisk na Norvežane in razplet večera. Vedno sem bil prepričan, da smo boljši, tudi po porazu na Norveškem (1:2, op. a.) sem vedel, da bomo šli v polfinale. Igramo bolje, kot želijo prikazati nekateri, edini še vedno nosimo italijansko zastavo po Evropi,« je sporočil Portugalec.

Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo in Tammy Abraham so glavni aduti Rominega trenerja Joseja Mourinha. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Navijači Rome. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

V četrtek sta v 370 milijonov evrov vredni ekipi izstopala trikratni strelec Nicolo Zaniolo (22 let), eden tehnično najbolje podkovanih nogometašev na stari celini (v športnih dnevnikih je prejel ocene 8,5, 9 in 9), ter angleški napadalec Tammy Abraham (24), ki je postal prvi po slovenskem napadalcu Rodolfu Volku iz sezone 1928/29 – slednji je bil rojen na Reki –, ki je v svoji krstni sezoni zabil 24 golov za Romo, in tretji v tem stoletju, ki je zabil toliko golov v eni sezoni po Francescu Tottiju in Edinu Džeku.

Poleg njiju Mourinho stavi še na Lorenza Pellegrinija ter italijansko-brazilsko navezo štoperjev Mancini-Ibañez, v novi sezoni bo nazaj tudi, nesrečni levi bek, ki je opozoril nase na euru 2020.

Tudi morebitna lovorika v konferenčni ligi Romi ne prinaša tega, kar želi doseči z Mourinhem – ligo prvakov. Zmagovalec KL napreduje v evropsko ligo, zato Roma lovi Uefino elito prek serie A. Tam ji ne gre najbolje – od 3. do 6. mesta so zvrščeni Napoli 66, Juventus 62, Roma 57 in Lazio 55 –, v ponedeljek bo na sporedu strahovito pomemben derbi v Neaplju (19.00), ki bi lahko zaznamoval boj za ligo prvakov (in scudetto) v Italiji.

»Roma ima odlično nastavljeno ekipo in vrhunskega trenerja, za napad na ligo prvakov potrebuje tri do štiri 'top' okrepitve,« miri evforijo nekdanji član kluba Christian Panucci.