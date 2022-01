Nasmejani Rus brez dlake na jeziku: Imamo najboljšega trenerja v državi

»Najprej srečno novo leto vsem prisotnim. Že po številu novinarjev se je marsikaj spremenilo. To so lepi občutki, za mano je po eni strani dolgo, a hkrati kratko obdobje,« je zbrane na Areni Z'dežele v Celju nagovoril Simon Rožman, ki je svojo zadnjo tekmo na celjski klopi vodil 31. avgusta 2015. Najdlje in najuspešneje se je nato zadržal v Domžalah, kjer je osvojil pokalno lovoriko, s trofejo pa se je poslovil tudi od klopi Rijeke. Morda še najbolj črno obdobje njegove kariere je ravno tisto z minulo letnico 2021, ki v njegovem življenjepisu predstavlja etapo na klopi Maribora.

»Veselim se izziva v klubu, ki je v teh letih mislim da naredil ogromen preskok. Po prvih občutkih gre za izjemno urejen klub z zelo jasnimi cilji, odgovornostmi in kompetencami. Projekt, v katerem se definitivno vidim, kjer bi želel vsem s sodelavci pomagati, da realiziramo cilje, ki so pred nami. Veseli me velika ambicioznost tega kluba in gotovo je pred nami ogromno dela, da bomo vse te cilje realizirali. Klub se je izredno spremenil, zrasel na vseh ravneh, na nas pa je, da to pokažemo na igrišču, z dobrimi igrami želimo vrniti navijače na štadion, po drugi strani pa želimo biti tudi rezultatsko uspešni,« je nadaljeval Rožman.

»Kljub mladosti je rezultatski imperativ velik, verjamem, da bomo Celje uspeli pripeljati na mesta, ki vodijo v Evropo. Ne želimo le sodelovati v evropskih kvalifikacijah, ampak v nekem določenem času tudi nastopati v tekmovanjih. Zelo udobno in prijetno se počutim, po drugi strani pa vem, da je pred mano velika odgovornost. Glede na to, da delujem v domačem okolju, je morda motiv še toliko večji.«

Kolotilo: Zadržal sem njegov potni list!

Morda še bolj kot 38-letni strokovnjak iz bližnjih Štor je bil nasmejan prvi operativec kluba Valerij Kolotilo: ni skrivnost, da je (bil) Rožman njegova velika želja, ki se mu je uresničila z novim letom, ki je poleg povratka v Celje naznanilo tudi uradni konec Rožmanove (pogodbene) navezanosti na Maribor.

»Zakaj Rožman? To je najboljši trener v Sloveniji! Gradimo najboljšo ekipo in čakali smo na to, da Simonu poteče pogodba in hvala mu, da jo je sprejel. Dobrodošel domov!« je bil do ušes nasmejan Kolotilo, ki o konkretnih ciljih sicer ni govoril, je pa omenil, da želi celjski klub poleg uspehov na zelenici izbrusiti še kakšnega takšnega bisera, kakršen je bil Dušan Stojinović, ki zdaj uspešno nastopa v Kolotilovi domovini Rusiji.

»Ekipo gradimo v celoti, kot piramido. Te Rožmanove izkušnje so na tem področju zelo pomembne za klub in za Celje danes. Imamo velike cilje in mislim, da bomo šli skupaj naprej, korak za korakom bomo zgradili dobro zgodbo,« je nadaljeval Kolotilo in se pošalil, da je leto in pol trajajoča pogodba zgolj številka na papirju, želja vseh vpletenih je, da bi se sodelovanje zavleklo za debelo desetletje.

»Uradno smo podpisali za leto in pol, zadržal pa sem njegov potni list,« je dodal nasmejani Kolotilo, ki se je zahvalil Rožmanovemu predhodniku Simonu Sešlarju in namignil, da bi se lahko v kratkem očetu, ki ga čaka služba v klubu, pridružil tudi sin Svit Sešlar, ki trenutno nosi dres ljubljanske Olimpije.

Prva uradna preizkušnja Rožmana, ki se bo z ekipo sredi meseca podal tudi na priprave v Turčijo, čaka v državnem prvenstvu doma proti Kopru (12. februar), s Koprčani pa bodo Celjani v aprilu tudi odločali o potniku v veliki finale pokalnega tekmovanja. Grofje, prvaki iz sezone 2019/20, ko so v zadnjem kolu izmaknili naslov ljubljanski Olimpiji, imajo trenutno na sedmem mestu le tri točke več kot zadnjeuvrščene Radomlje, za petouvrščenim branilcem naslova Muro pa zaostajajo za sedem točk.