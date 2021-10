Navijači dočakali derbi v Ljudskem vrtu, golov ne

V nadaljevanju preberite:

Vijolični že osem tekem v nizu niso premagali zeleno-belih na domačem igrišču. Zmaji so na lestvici ubranili tretje mesto in dve točki naskoka pred Mariborom, ki je v Ljudskem vrtu zadnjič ugnal Olimpijo 17. novembra leta 2017. Državno prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna. O razlogih, zakaj so Ljubljančani trn v peti Mariborčanom v Ljudskem vrtu in ali imajo kompleks Olimpije je razmišljal domači vršilec dolžnosti trenerja Radovan Karanović. Gostujoči trener Savo Milošević se ne ukvarja z govoricami o odhodu.