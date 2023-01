Navijači vendarle dočakali: Ronaldo in Messi spet drug proti drugemu

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi in njegov francoski klub Paris Saint-Germain bosta 19. januarja v Rijadu odigrala prijateljsko tekmo proti savdski ekipi. To bodo sestavili iz igralcev novega kluba Portugalca Cristiana Ronalda Al Nasra in njegovega tekmeca Al Hilala, so sporočili iz francoskega prvaka.

PSG bo odpotoval v Doho

Francoski prvak, ki je v lasti Katarcev, bo 17. januarja odpotoval v Doho, preden bo v savdski prestolnici na stadionu kralja Fahda odigral prijateljsko tekmo, na kateri naj bi se pomerila tudi nedavni svetovni prvak Messi in Ronaldo, ki bo februarja dopolnil 38 let. Portugalec se je nedavno pridružil savdskemu Al Nasru do leta 2025, pogodba pa je domnevno vredna več kot 200 milijonov evrov.