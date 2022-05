Ndzengue prinesel lepo prednost Taboru

Gabonec Fahd Ndzengue je z zadetkoma v 75. in 80. minuti priigral lepo prednost Taboru Sežani na prvi tekmi kvalifikacij za nastop v prvi slovenski ligi v prihodnji sezoni. Kraševci so s 3:1 premagali drugo ekipo 2. SNL Triglav. Povratna tekma bo v nedeljo v Kranju.

Nogometaši Tabora so si v boju za ohranitev prvoligaškega statusa priigrali lepo prednost. Čeprav jim na prvi tekmi v Sežani še v 75. minuti ni najbolje kazalo, pa je v zadnjem delu tekme zablestel Ndzengue, ki je svoji ekipi z dvema goloma zagotovil mirno pot na povratno tekmo na Gorenjsko.

Tekma je sicer postregla z dvema različnima polčasoma. Prvi je bil nezanimiv, igra je v njem je potekala predvsem med dvema kazenskima prostoroma, pravih priložnosti ni bilo. V drugem pa sta se ekipi razigrali, posledica so bili trije goli in še nekaj priložnosti. Domači so bili nevarnejši in so si pred povratnim dvobojem zasluženo priigrali dva gola prednosti.

Domači so do želenega vodstva sicer srečno prišli že v 4. minuti, ko se je Dino Stančič odločil za strel od daleč, na poti do gola je žoga zadela Rodrigueja Bongonguija, nato se še odbila tik pred vratarjem Lukom Čadežem odbila od tal in kljub temu, da jo je slednji odbil, končala v mreži.

V prvem delu pravi priložnosti ni bilo, še nekajkrat je s streli poskušal Stančič, a posebno nevarni te streli niso bili. Zato pa je bil zanimivejši začetek drugega dela. Tako kot v prvem delu je tudi v drugem prišlo do spremembe v četrti minuti, gosti so izenačili po prekinitvi. Josip Krznarić je izvedel prosti strel, v kazenskem prostoru je bil najvišji Žan Vipotnik, ki je z glavo žogo preusmeril v mrežo.

Triglav je v drugem delu zaigral bolj pogumno, spet se je moral povsem odpreti tudi Tabor, tako da je bila igra živahnejša, zanimivih dogodkov pa več. Tako je v 55. minuti Stančić po poskusu predložka v sredino zadel prečko, vratar Čadež pa se je v 57. minuti izkazal po strelu Bongonguija z roba kazenskega prostora.

Ndzengue je v zadnjem delu tekme najprej svojo prvo priložnost zapravil, zato pa je bil na pravem mestu v 75. minuti. Takrat je Tom Alen Tolić z desne strani žogo podal v sredino, kjer je Robert Čakš mojstrsko poskusil s strelom s peto, zadel vratnico, od katere se je žoga odbila do Gabonca, ki jo je spravil v mrežo.

Če Ndzengue pri svojem prvem golu ni imel težkega dela, pa je za pravo mojstrovino poskrbel pet minut pozneje. Na robu kazenskega prostora je sprejel žogo, nato pa z močnim in natančnim strelom zadel levi zgornji kot kranjske mreže.