Ne bo več klečal, raje bo pokazal na rokav

Evropski prvaki so velika družina. FOTO: Daniel Leal-olivas/AFP

Igralci v Angliji (na fotografiji Ivan Toney) nosijo na rokavih napis Ni prostora za rasizem. FOTO: Tony Obrien/Reuters

Chelseajev nogometašse je odločil, da za razliko od soigralcev ne bo več pokleknil pred tekmami premier league, ker naj bi poteza izgubila na veljavi in sporočilnosti.Španec bo raje pokazal na rokav, na katerem je logotip Ni prostora za rasizem (No Room for Racism), ki ga nosijo vsi igralci v Angliji in evropskih tekmovanjih. »Seveda sem proti rasizmu in vsakršni diskriminaciji, ampak izbral sem svoj način. Zdi se mi, da je poklek počasi zbledel,« je dejal 30-letni Alonso, s Chelseajem zmagovalec lige prvakov.Na vprašanje, mar ne bo to užalilo temnopoltih soigralcev, saj so biliinv zadnjem času tarče žaljivk na družbenih omrežjih (slednji je zato celo zaprl račun na instagramu), odvrnil: »V garderobi smo kot velika družina, z vsemi imam dober odnos. O tem nismo govorili in menim, da nima smisla.«Napadalec Crystal Palaceaje bil pred tem prvi, ki je prenehal s klečanjem in ob tem dejal, da je to omalovažujoče. Brentford pa je sporočil, da se njegov glavni zvezdnikodločil za svojo osebno gesto v boju zoper rasno diskriminacijo.