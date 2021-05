Ne kmetijsko oranje, temveč totalni performans

V nadaljevanju preberite:

Nizozemska je vedno igrala privlačen nogomet, nič drugače ne bo na letošnjem euru, ki se začne čez 29 dni. Da so zakoračili na globalno igrišče in na njem pustili zelo pomemben pečat, se imajo zahvaliti nekdanjim velikanom, tudi danes imajo nekaj zvezdnikov, ki so posamično vredni skoraj 100 milijonov evrov, a tako kot vedno na velikih tekmovanjih bodo po psihološki plati največji sovražniki ravno sami sebi.