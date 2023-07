Ne krogle, iz londonskih topov letijo milijoni funtov

Razkorak med bogastvom angleške lige in preostalim nogometnim svetom se iz sezono v sezono veča. Nič nenavadnega ni, da klubi iz spodnje polovice prvenstvene lestvice tekmujejo z najboljšimi klubi v Italiji ali Nemčiji, kupni moči najboljših klubov lige pa lahko parira le peščica s petrodolarji podprtih nogometnih velikanov. Letos prednjači Arsenal, ki z novim rekorderjem angleške lige Declanom Ricom in Kaiem Havertzom jasno kaže, da v prihajajoči sezoni želi do naslova prvaka.

V članku preberite še:

- zakaj se je leta 2018 začel obrat v filozofiji Arsenala

- koliko so v zadnjih petih sezonah zapravili za odškodnine in kaj jim je to prineslo

- koliko so v lanskem letu zapravili angleški nogometni klubi in zakaj si to lahko privoščijo

- kakšni so naslednji cilji Arsenala v prestopnem roku