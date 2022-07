Ne le slovenskim klubom, zatikalo se je številnim iz regionalnega prostora

Ni le slovenski klubski nogomet v teh dneh kvalifikacijskih preizkušenj za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo doživel poloma. Močno se je zataknilo tudi številnim moštvom iz regionalnega prostora bodisi nekdanjega območja SFRJ bodisi Avstroogrske monarhije. In četudi večina teh, vključno z našimi Koprom, Muro in Olimpijo, ni imela pretirano visokih ovir, jih ni preskočila. Le Maribor je imel zdaj realno zahtevnega tekmeca, lani zmagovalca proti Realu v Madridu, bogato moldavisjko zasedbo iz Tiraspola. In nemara bi bila lahko bera še slabša, če ne bi ponekod prišlo do medsebojnih tekem iz omenjenega prostora, kot denimo v primerih Slovan Bratislava vs. Ferencvaros ali pa Shkupi vs. Dinamo Zagreb.

V tem primeru sta krajši konec palice potegnila slovaški in makedonskji prvak, ob omenjenih treh slovenskih klubih pa so na seznamu poražencev tega tedna tudi Puskas Akademia, Fehervar (oba Mad), Rijeka, Osijek (oba Hrv), Radnički Niš (Srb), Velež, Borac, Tuzla City (vsi BiH), Ružomberok (Svk), Makedonija GP (Mak), Sutjeska, Budućnost (ČG), Sparta (Češ). Le redki – kot denimo Rapid (Avs), Dunajska Streda, Trnava (oba Svk), Zrinjski (BiH), Slavia, Plzen (oba Češ), Čukarički (Srb) – pa so bili uspešni in razveselili svoje privržence.