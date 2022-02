(Ne)srečni mački zapustili dom surovega Zoumaja

Šlo naj bi za znesek, ki presega 260.000 evrov, so poročali otoški mediji, skrbniško nad mačkama francoskega branilca Kurta Zoumaja pa je prevzela Britanska zveza za zaščito živali (RSPCA). Sedemindvajsetletni Zouma, nekdanji član Chelseaja in občasni francoski reprezentant, se je opravičil za posnetke, ki so se pojavili na družabnih omrežjih in ki prikazujejo, kako brcne in z roko udari eno svojih mačk. RSPCA dogodek še preiskuje, v njegovi domači Franciji bi ga lahko denimo doletela kar štiriletna zaporna kazen.

»Kurt in klub v popolnosti sodelujeta v preiskavi, igralec je prostovoljno sodeloval pri prvih korakih na začetku procesa, vključno z dostavo dveh družinskih mačk na naslov RSPCA, kjer ju bodo pregledali,« je v sredo v izjavi za javnost zapisal West Ham. »Kurtu je izjemno žal in tako kot vsi v klubu povsem razume, kako močno je ta incident odmeval in da se je potrebno odzvati,« so še zapisali in dodali, da je bil Zouma deležen najhujše možne denarne kazni, ki jo dovoljuje klubski pravilnik. Zouma naj bi zahteval, da znesek nakažejo organizacijam, ki se borijo za zaščito živali.

Zouma je za West Ham sicer zaigral na torkovi večerni tekmi, šlo je za mestni derbi z Watfordom, ki ga je West Ham dobil z 1:0, kljub temu, da je njegov delodajalec takrat že javno obsodil dogodek.