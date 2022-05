Nekdanji evropski prvak dobil tekmo za (vsaj) 200 milijonov evrov

Po sedmih tekmah 2. angleške lige je imel Nottingham Forest na računu le eno točko, v nedeljo so se navijači dvakratnega evropskega prvaka (1979, 1980) senzacionalno veselili povratka v elitno premier league po kar 23 letih odsotnosti. V finalni tekmi dodatnih kvalifikacij s Huddersfieldom na Wembleyju je Forest slavil z 1:0 po zaslugi avtogola Levija Colwilla v 43. minuti, poraženi nekdanji klub slovenskega reprezentanta Jona Gorenca Stankovića se je sicer hudoval nad odločitvami glavnega sodnika Johna Mossa, ki naj bi z VAR-pomočniki spregledal vsaj eno enajstmetrovko.

Harry Toffolo je dobil rumeni karton zaradi domnevnega simuliranja na zadnji tekmi, ki jo je pred upokojitvijo sodil izkušeni Moss, čeprav je bilo s pomočjo posnetkov moč videti, da je Jack Colback vendarle vsaj malce dotaknil nasprotnika, a se Mossu niso oglasili iz VAR-sobe.

Finale dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v premier league velja za najdonosnejšo tekmo v svetu nogometa, saj si lahko zmagovalec obeta skupni zaslužek v višini najmanj 200 milijonov evrov. Forest je sezono začel z najslabšim izkupičkom v zadnjih 108 letih, posloviti se je moral trener Chris Hughton, ki ga je septembra nasledil Steve Cooper. Pod njegovo taktirko je sledil strm vzpon po lestvici, uspešno so rdeče-beli nastopali tudi v pokalu FA, kjer so premagali premierligaša Arsenal in Leicester City, sicer velikega lokalnega rivala, nato pa so v četrtfinalu tesno izgubili s kasnejšim zmagovalcem Liverpoolom.

Forest je bil do konca v igri za neposredno uvrstitev v premier league, a je izgubil odločilen obračun z Bourmenouthom v zaključku sezone, na koncu je osvojil četrto mesto in se moral v polfinalu dodatnih kvalifikacij v dveh tekmah najprej pomeriti s Sheffield Unitedom. Bilo je dramatično, na povratnem obračunu v Nottinghamu so odločale enajstmetrovke, privrženci rdeče-belih pa so v nedeljo spet prišli na svoj račun na nacionalnem štadionu v Londonu.