Nekdanji odlični sodnik odslej na Karibih

Nekdanji italijanski nogometni sodnik Nicola Rizzoli je pustil močan pečat v nogometnem miljeju. V italijanskem prvenstvu serie A je deloval med letoma 2001 in 2017, nato je bil štiri leta šef italijanskih sodnikov, vodja projekta VAR in mož v črnem, ki je opravljal pomembne funkcije tudi na Uefi in Fifi.

Na igrišču je zabeležil svoj vrhunec leta 2014, ko je v Riu de Janeiru delil pravico na finalni tekmi mundiala med Argentino in Nemčijo, leto prej je sodil tudi nemški finale lige prvakov med Borussio in Bayernom na Wembleyju. Sodnik iz Modene, ki je lanskega oktobra dopolnil 50 let, si je našel nov izziv.

Concacaf šteje 41 članic

Poklicni arhitekt je sprejel ponudbo Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), poskušal bo dvigniti splošno raven delovanja tamkajšnje sodniške organizacije in sojenja pod dežnikom Concacaf.

Nicola Rizzoli in slovenski selektor Srečko Katanec leta 2016, ko je Slovenija v Stožicah premagala Slovaško. FOTO: Dejan Javornik

»Nicola nam bo svetoval pri nadaljnjem razvoju naših programov in pri izbiri novega šefa sodniške organizacije,« je zatrdil Victor Montagliani, od leta 2016 predsednik Concacafa – ta premore 41 članic –, pred tem pa štiri leta predsednik Nogometne zveze Kanade.