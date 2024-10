Nekdanji zvezdnik o Kloppu: Ko gre za denar, smo vsi hinavci

Nekdanji trener Liverpoola Jürgen Klopp je v Nemčiji naletel na mešane odzive, ko je sporočil novico, da bo deloval v vlogi koordinatorja in svetovalca celotni nogometni skupini Red Bulla, tudi Leipzigu Benjamina Šeška.

Klopp bo za to vlogo prejel okrog 12 milijonov evrov letno, nekdanji zvezdnik Liverpoola in zdaj komentator Jamie Carragher pa meni, da so kritike nesmiselne: »Razumem, da ga imajo v Nemčiji za ljudskega človeka, a naj se zato celo življenje drži idealov Mainza ali Borussie? Ko nam nekdo ponudi dovolj denarja, smo vsi hinavci. Pri Red Bullu bo svetovalec, obiskal bo nekaj tekem in zaslužil ogromno denarja.«

FOTO: Oli Scarff/AFP

Carragher je še dodal, da podpira sistem dela Red Bulla: »V Nemčiji jih ne marajo, a mislim, da delajo odlično, mladim nogometašem ponudijo priložnost, jih razvijejo v zvezdnike in jih prodajo. To je odličen poslovni model.«

Klopp si je ob zelo lepi plači izpogajal še pomembno klavzulo, ki mu omogoča prekinitev sodelovanja (z delom bo začel januarja) z Red Bullom, če bi na njegova vrata s selektorsko ponudbo potrkala nemška nogometna zveza.