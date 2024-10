Klopp se vrača v nogomet, sodeloval bo tudi s Šeškom

Nemški nogometni trener Jürgen Klopp se vrača v šport. Pri avstrijskem Red Bullu bo prevzel vlogo vodje globalnega nogometnega oddelka. Klopp je z avstrijskim proizvajalcem energijskih pijač podpisal dolgoročno pogodbo, delo bo začel 1. januarja prihodnje leto.

Nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmunda je poleti po devetih sezonah prekinil sodelovanje z angleškim velikanom Liverpoolom. Zdaj ga čaka nova vloga. »Po skoraj 25 letih, ki sem jih preživel ob robu igrišča, ne bi mogel biti bolj navdušen nad tem, da lahko sodelujem pri takšnem projektu,« je dejal Klopp. »Moja vloga se je morda spremenila, a moja strast do nogometa in ljudi, zaradi katerih je ta igra to, kar je, se ni.«

Klopp ne bo sodeloval pri vsakodnevnem poslovanju klubov, a bo strateško povezoval vse klube, s katerimi sodeluje Red Bull - Leipzig, kjer igrata Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, Salzburg, Leeds United, New York Red Bulls, Bragantino (Brazilija) in Omiya Ardija (Japonska).

Klopp naj bi klubom pomagal pri razvoju, zelo pomembna pa bo tudi njegova vloga v povezavi z nogometnimi managerji pri iskanju primernih okrepitev in strokovnega osebja v klubih.