V zvezdah je zapisano, da bo Thomas z Angljo prvak

Izbira selektorja nogometne reprezentance kjerkoli po svetu botruje posebnemu odmevu. Še kako pa ta odmeva v zadnjih dneh med nogometno zapriseženimi Angleži, potem ko so njihovi rojaki v dresih izbrane vrste s tremi levi na prsih dobili novega glavnega in odgovornega na klopi – Thomasa Tuchla.

Glas ljudstva, predvsem med privrženci Liverpoola, bi zagotovo glede nemške šole prednost namenil Jürgnu Kloppu, a vsaj tisti vzneseni optimisti upajo, da bo tudi Tuchel, med drugim nekoč trener Chelseaja, uspešno vodil angleško reprezentanco. Ta je doslej edino mednarodno lovoriko osvojila leta 1966 na svetovnem prvenstvu v domovini, Otočani ne skrivajo, da so si za cilj na naslednjem mundialu, leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, začrtali napad na naslov.

Zdaj že ogrevajo ozračje in tako so v časniku Daily Mirror objavili odmeven pogovor z Gabriele Tuchel, mamo novega angleškega selektorja. »Najprej nisem bila prepričana, kako bo to, če bi Angleži izbrali Nemca za selektorja, toda ob spremljanju novinarske konference sem pri priči opazila, da Thomasu to ogromno pomeni in da gre očitno za pravo potezo,« je poudarila in dodala:»On lahko s to Anglijo doseže izjemen rezultat. To je zapisano v zvezdah, ni naključja, da je dočakal takšen izziv.«