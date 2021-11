Nekoč ga je spoznal Zlatko Zahović, zdaj še navijači Konga

Eno najbolj zanimivih zgodb v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo so napisali v Demokratični republiki Kongo. Reprezentanca Konga je v zadnji tekmi drugega kroga kvalifikacij premagala Benin z 2:0 in si zagotovila nastop v tretjem, zadnjem krogu ciklusa, v katerega se je prebilo deset ekip. Te se bodo po načelu izločilnih tekem (po ena doma in v gosteh) pomerile v petih dvobojih, ki bodo prinesli pet afriških reprezentanc na mundialu v Katarju.

Nazadnje na mundialu takrat kot Brane Oblak

Hector Cuper FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

Toda Kongu se je zapletlo po tekmi, ko so navzoči opazili administrativno napako domače izbrane vrste. Njen selektorje namreč v 90. minuti opravil četrto menjavo – dovoljenih je pet, toda v le treh menjalnih terminih – Argentinec pa je za to porabil četrti termin. Benin je napovedal pritožbo, po kateri naj bi Kongu odvzeli tri točke, na ta način pa bi napredoval v dodatne kvalifikacije prav Benin.

V Kinšasi računajo na drugačno kazen za reprezentanco, ki je igrala na svetovnem prvenstvu le leta 1974, ko je zaznamoval mundial tudi slovenski velemojster v majici Jugoslavije Brane Oblak. Prav Ljubljančan je bil z doseženim golom proti Kongu (tedaj Zaire) del visoke zmage Jugoslavije z 9:0. Napaka je hud spodrsljaj 66-letnega Hectorja Cuperja, s katerim je v letih 2000 in 2001 – ko je bil trener šapsnekga kluba – bil bitke v majici Valencie tudi nekdanji slovenski as Zlatko Zahović.