Najboljši slovenski sodniki bodo sodili tudi v Nemčiji

Evropska nogometna zveza (Uefa) je razkrila sodniške ekipe za polfinalni tekmi aktualne sezone lige narodov, ki bosta v sredo in četrtek v Nemčiji, prizorišči pa klasični nogometni mesti Stuttgart in München. Del odgovornosti bo tudi v rokah slovenskih sodnikov, saj celotna glavna sodniška ekipa na prvi polfinalni tekmi med Nemčijo in Portugalsko v Münchnu prihaja iz Slovenije.

Tekmo, ki se bo začela ob 21. uri na štadionu Allianz Arena, bo sodil glavni sodnik Slavko Vinčić, ob njem bosta stranska sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, v vlogi četrtega sodnika bo Matej Jug. Tudi nadzor nad tehnologijo VAR bo v slovenskih rokah – Alen Borošak bo glavni video sodnik, njegov pomočnik bo Rade Obrenović.

Aktiven bo tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ki bo Uefin delegat tekme Nemčija vs. Portugalska, kontrolor sojenja bo Ciprčan Kostas Kapitanis. Na drugem polfinalu med Španijo in Francijo, ki bo dan pozneje ob isti uri v Stuttgartu, bo delil pravico angleški sodnik Michael Oliver s svojo standardno ekipo, vključno z VAR podporo iz Anglije in Avstralije.