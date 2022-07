Nemke v sosedskem obračunu do druge polfinalne vozovnice

V četrtfinalu so Nemke v četrtek zvečer v Brentfordu z 2:0 premagale Avstrijo, s tem pa ostajajo tudi edina reprezentanca, ki na prvenstvu ni prejela gola.

Nemke, ki se bodo v polfinalu merili z zmagovalkami dvoboja med Francijo in Nizozemsko, so bile na igrišču boljše tekmice, čeprav bi se lahko končalo tudi drugače. Obe ekipi sta zapravili veliko priložnosti, kar petkrat na tekmi se je tresel okvir vrat. Trikrat so ga zadele Avstrijke, dvakrat pa Nemke.

Gola sta dosegli Lina Magull v 25. in Alexandra Popp v 90. minuti.