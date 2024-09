Neuer brez čestitke nasledniku

Nogometna Nemčija je spet oživela. Po euru, na katerem se je domača reprezetanca na četrtfinalni tekmi v Stuttgartu poslovila od tekmovanja po porazu proti poznejšim prvakom Špancem, se je zdaj v velikem slogu vnovič predstavila navijačem. Na uvodni tekmi nove sezone v ligi narodov je v Düsseldorfu pred 50.000 gledalci ugnala Madžarsko s 5:0.

Najvišji oceni za prilkazano sta prejela mlada zvezdnika Jamal Musiala in Florian Wirtz, zelo zanesljiv je bil tudi vratar Marc-Andre ter Stegen, zdaj naslednik Manuela Neuerja, dolgoletne št. 1.

»Manuel se mi po tekmi ni oglasil. A tega nisem niti pričakoval. Slovo od reprezentance zanj ni preprosto, zagotovo si je mislil, ko je gledal to tekmo, da bi bil še vedno lahko na igrišču in se tudi on odrezal brez prejetega gola,« je dejal ter Stegen, nemški reprezentant iz Barcelone.