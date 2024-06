Danes na EP: Nemci za potrditev prvega mesta proti Švicarjem

Danes se začenja zadnji krog skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu. Gostiteljica Nemčija, ki si je z dvema zmagama že zagotovila napredovanje, se bo nocoj v Frankfurtu (z začetkom ob 21. uri) v dvoboju vodilnih reprezentanc v skupini A pomerila s Švico. Ob isti uri bo v Stuttgartu še obračun med Škotsko in Madžarsko; prva ima točko, druga je še brez.

Nemci so po prepričljivih predstavah na uvodnih dveh tekmah favoriti proti Švicarjem, ki pa zagotovo ne bodo že pred tekmo izobesili bele zastave. Na lestvici imajo Nemci po visoki zmagi na prvi tekmi turnirja nad Škoti (5:1), ki so jo potrdili še z uspehom proti Madžarom (2:0) vseh šest točk in razliko v golih 7:1.

Kljub temu še nimajo zagotovljenega prvega mesta v skupini. Švicarji imajo namreč na svojem računu štiri točke, potem ko so ugnali Madžare (3:1) in igrali neodločeno s Škoti (1:1). Z zmago v derbiju skupine bi lahko torej še preskočili domačo izbrano vrsto. Na drugi tekmi večera bodo skušali Škoti priti do prve zmage in se s tretjega mesta prebiti v nadaljevanje eura, podobne načrte imajo tudi Madžari.

Dvoboj vodilnih ekip v skupini A je sicer zanimiv tudi za Slovenijo. Če bi varovanci selektorja Matjaža Keka osvojili drugo mesto v skupini C, bi se namreč v osmini finala pomerili z zmagovalci skupine A.