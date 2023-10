Neymar na nosilih končal dvoboj, nastradalo je koleno

Brazilski napadalec Neymar nima sreče s poškodbami, zdi se, da je v dvoboju Brazilije z Urugvajem v Montevideu zopet imel veliko smole. Neymar se je ob teku v 44. minuti spotaknil in padel na tla ter se takoj prijel za koleno.

Hitro je bilo jasno, da ne gre za nedolžno poškodbo, saj so ga obkrožili igralci obeh ekip, ko so ga na nosilih odnesli z igrišča, kasneje pa so ga mediji opazili, kako s pomočjo bergel zapušča štadion v Montevideu.

V brazilski reprezentanci resnosti poškodbe še niso potrdili, čakajo, da oteklina dovolj uplahne, da bodo lahko opravili dodatne preglede, zdi pa se, da je Neymar utrpel poškodbo kolenskih vezi.

Neymar je v bolečinah pristal na tleh. Foto Andres Cuenca/Reuters

Njegova sezona, tudi nastopi za Al-Hilal, kamor je prestopil poleti, je pod velikim vprašajem. Brazilija je dvoboj z Urugvajem izgubila z 0:2.

Messi spet dvakrat v polno

Mnogo bolje gre svetovnim prvakom Argentincem, na prvih štirih tekmah kvalifikacij so štirikrat zmagali. Kot četrti je z 2:0 padel še Peru, oba zadetka je za gavče dosegel Lionel Messi. »Mislim, da je ta ekipa impresivna, saj ves čas raste. Imamo odlične igralce, imamo zelo poseben slog igre, ki nas krasi. Upajmo, da bomo nadaljevali po tej poti,« je po tekmi dejal argentinski kapetan.