Neymar nezadovoljen z igrišči na Copa America

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar pogreša Evropo in odlično pripravljena igrišča. S kritikami ni bil prizanesljiv niti do rojakov. Prireditelje južnoameriškega prvenstva je okrcal s fotografijo igrišča na Wembleyju in ironično pripisal: »Kje bomo igrali naslednjo tekmo?«



Nezadovoljstvo s pripravo travnatih površin je izrazil tudi selektor Tite, ki je spretno zavil kritiko: »Če bom govoril o slabem igrišču, me bodo kaznovali. Če bom rekel, da je organizacija porazna, bom kaznovan.«



Brazilija se je na Copa America zanesljivo uvrstila v četrtfinale, v katerem pa jo bo v nedeljo izzval veliko zahtevnejši tekmec Čile.

