Neymar se odpravlja na novo fronto

Brazilskemu nogometnemu zvezdniku Neymarju zaradi obtožbe za goljufijo in korupcijo pri prestopu iz Santosa v Barcelono leta 2013 preti petletna zaporna kazen. Sojenje se bo začelo v ponedeljek, poleg njega bodo na zatožni klopi tudi njegova starša, nekdanja predsednika Barcelone Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell ter bivši predsednik Santosa Odilio Rodrigues.

Krivec za proces je brazilsko podjetje DIS, ki je imelo Neymarja v 40-odstotni lasti, ko je ta igral za Santos, trdi pa, da je klub nogometaša prodal precej pod tržno vrednostjo in da je bilo precej višjih ponudb od Barcelonine. Pri prestopu naj bi prišlo do malverzacij, finančne podrobnosti pa naj bi bile drugačne, kot so jih prikazali.

Barcelona je objavila, da je bil prestop vreden 57,1 milijona evrov, od tega je 40 milijonov plačala Neymarjevi družini, 17,1 milijona pa Santosu in DIS-u.