Neymarjev pogoj: Mbappe mora ostati

Lov madridskega Reala za francoskim napadalcem Kylianom Mbappejem bo poleti močno otežen. Kot poroča španski športni dnevnik AS je brazilski zvezdnik Paris Saint-Germaina, Neymar, ob pristanku na podpis nove pogodbe s francoskimi podprvaki kot pogoj navedel tudi (vsaj) še enoletno sodelovanje z Mbappejem na Parku princev.



Neymar, ki je pogodbo s klubom iz prestolnice podaljšal do leta 2025, je bil gotovo zadovoljen tudi z izjavami predsednika kluba Naserja Al-Helaifija, ki je za RMC Sport konec maja ovrgel vsakršno možnost za slovo francoskega reprezentanta.



»Mbappe je in bo še naprej igralec PSG. Niti malo me ne skrbi njegova prihodnost. Naš projekt je v zadnjem času ambiciozen in finančno bo tako tudi poleti,« je obljubil Al-Helaifi. V nedavnem intervjuju za L'Equipe je bil še bolj neposreden: »Naj bom jasen: Kylian Mbappe bo ostal v Parizu, nikoli ga ne bomo prodali in nikoli ne bo kluba zapustil brez odškodnine. Nikoli ne razkrivam podrobnosti pogajanj. Vse, kar lahko rečem, je, da napredujejo. Pričakujem, da bomo našli skupno točko. V naslednjih letih bo osvojil zlato žogo, v to sem prepričan. Kam pa bi lahko šel? Kateri klub se lahko v smislu ambicij in projekta meri s PSG?«



AS sicer dodaja, da se predsednikove besede ne skladajo najbolj s potezami in izjavami 22-letnika v zadnjih mesecih.

Skoraj vsak drugi gol PSG nosi njun podpis

»Želim si zmagovati in čutiti, da sem tam, kjer res lahko zmagujem, da za mano stoji čvrst projekt. To je najpomembneje. Športni projekt je ključnega pomena,« je ob prejemu nagrade za najboljšega posameznika francoske ligue 1 dejal Mbappe, ko je Neymar že pristal na podaljšanje pogodbe.



Mediji so se razpisali o njegovem obnašanju med proslavljanjem pokalnega naslova, pa tudi o velikem navdušenju, ki ga je izkazoval ob ponovnem vpoklicu Karima Benzemaja v francosko člansko reprezentanco. Statistika kaže, da sta Neymar in Mbappe v skupnih sezonah za PSG dosegla skoraj polovico od 582 golov Parižanov. Francoz je bil v zadnjih treh sezonah najboljši strelec ligue 1 in skupno je od leta 2017, ko se je klubu priključil skupaj z Neymarjem, dosegel 132 golov in podelil še 54 podaj.



Brazilec, ki mu je praktično vsako sezono pokvarila vsaj ena težja poškodba, je dosegel 87 golov in dodal še 45 podaj. Skupaj sta sicer v štirih letih odigrala skromnih 87 tekem, moči pa združila za 36 golov. Mbappe je Neymarju podal za 18 golov, v nasprotno smer je odšlo ravno toliko žog, ki so nato končale v mrežah nasprotnikov. Pri 282 golih pariškega kluba (48,5 %) je kot strelec ali podajalec sodeloval vsaj en od obeh asov.

